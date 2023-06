Cancers ORL : un vaccin français pour prévenir les rechutes porteur d'espoir

"Il faut trouver cette aiguille dans cette botte de foin : les 30 meilleures mutations parmi les 3.000 et ça se fait avec une intelligence artificielle qui a appris sur beaucoup de patients pré-existants et qui apprend sur chaque nouveau patient qu'on traite", a détaillé Hedi Ben Brahim, président de Transgene, à BFMTV. "On va fabriquer un vaccin thérapeutique qui répond aux caractéristiques de la tumeur de chaque patient, et s'adapte même au système immunitaire de chaque patient", a encore précisé ce dernier à Franceinfo au sujet de cette forme de vaccin en plein développement.

Dans le détail, sur 16 patients traités, aucun n'a rechuté. Si la deuxième phase de test est programmée d'ici à quelques mois, plusieurs années seront toutefois nécessaires avant une éventuelle mise en circulation sur le marché.