Canicule : sait-on combien de victimes ont fait les vagues de chaleur ?

Alors qu'une troisième vague de chaleur va frapper la France, on ne connait toujours pas le bilan humain des deux premiers épisodes caniculaires. Dans son dernier bilan publié ce jeudi 28 juillet, Santé publique France (SPF) a fait état de quatre décès au travail "en lien possible avec la chaleur", sans toutefois préciser le nombre de victimes de la chaleur. Comment expliquer qu'on ne dispose pas de ces chiffres ? Et comment est réalisé ce décompte ? TF1info répond à ces questions.