Canicule : les passages aux urgences en hausse depuis le début de la vague de chaleur

Toute la population est concernée par cette hausse de la demande de soins due à la chaleur, mais la vigilance est de mise pour les plus âgés. "Ces passages aux urgences ont augmenté pour les personnes âgées de plus de 15 ans, et particulièrement pour les personnes de plus de 75 ans", souligne l'agence sanitaire. Et ils pèsent de plus en plus lourd dans l'activité hospitalière. "La part de l'indicateur iCanicule dans l'activité totale des services d'urgence a augmenté depuis le 7 juillet, avec un pic le 11 juillet à 0,79% de l'activité totale. Depuis, cette part diminue pour atteindre 0,42% le 17, sans revenir aux niveaux enregistrés début juillet (entre 0,27% et 0,36%)."

La France n'est pas la seule à faire ce constat. De l'autre côté des Alpes, l'Italie suffoque aussi, alors qu'elle s'apprêtait à vivre l'une des vagues de chaleur "les plus intenses" de son histoire. D'après nos confrères du Guardian, certains hôpitaux ont constaté ces derniers jours une augmentation de 20 à 25% du nombre de patients atteints de déshydratation ou de troubles liés à la chaleur.