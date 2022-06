Canicule : aluminium, polystyrène et heure solaire, vos meilleures astuces pour rester au frais

Il vous faut un peu de matériel et un peu d'huile de coude pour ce truc partagé par Olivier. Vous allez en suer, mais c'est pour la bonne cause. "Un rouleau de polystyrène 5mm (10 euros), de la colle repositionnable (optionnel,10 euros) et du scotch renforcé (10 euros). On découpe le polystyrène au-dessous des dimensions de la fenêtre, un peu de colle repositionnable (très facile à enlever) et du scotch sur les bords". Avec ces paravents, "plus de soleil direct, lumière tamisée, on sent vraiment la différence pour 30 euros et une petite heure de travail pour masquer quatre fenêtres."

Olivier nous a fait parvenir une photo de son montage.