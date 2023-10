Canicule de septembre : au moins 60 décès de plus que la normale recensés en moins de 10 jours

Lors de la première canicule de l'été (7 au 13 juillet), au moins 80 décès en excès ont été estimés en France, lors de la deuxième (17 au 26 juillet), au moins 30, et lors de la troisième (11 au 26 août), presque 400 de plus que la normale. Des estimations qui seront consolidées dans les semaines à venir dans un nouveau bilan publié par Santé publique France. Pour l'instant, celles-ci se basent sur des données de mortalité incomplètes, qui n'évaluent pas exactement les morts directement dues aux canicules. Ainsi, elles ne permettent, pour l'heure, que d'indiquer à quel point l'ensemble des décès a dépassé la normale pendant cette période.

Selon une étude de l'agence publiée en juin dernier, la chaleur en été, y compris hors période de canicule, a provoqué la mort de 30.000 à 35.000 personnes en France entre 2014 et 2022. En raison du dérèglement du climat, les périodes de très fortes chaleurs seront de plus en plus longues et intenses dans les années à venir. Notamment en Europe, continent qui se réchauffe, en moyenne, deux fois plus vite que le reste de la planète. Ainsi, alors que la hausse mondiale des températures est, en moyenne, de 1,15°C par rapport au début de 20ᵉ siècle, le Vieux continent a vu ses températures moyennes augmenter d'un peu plus de 2°C.