Deux travailleurs morts en France "en lien possible avec la chaleur"

L'analyse des recours aux soins en lien avec la chaleur réalisée par l'agence sanitaire "indique une augmentation dès le début de l'épisode" caniculaire, enclenché le 12 juillet. Les données - qui s'arrêtent au lundi inclus - montrent une hausse de 0,55% aux urgences, et de 1,2% pour SOS médecins. Selon SPF, des "pics" de recours pour des cas comme l'hyperthermie, la déshydration et l'hyponatrémie (manque de sodium)"ont été constatés pour les journées du 15 et du 18 juillet".