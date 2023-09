Canicule : près de 400 décès en excès enregistrés au mois d'août

Les personnes âgées de plus de 75 ans constituent la classe d'âge la plus touchée, précise-t-elle. Durant la période évaluée, les régions où les excès départementaux sont les plus élevés sont Auvergne-Rhône-Alpes avec 169 décès en excès (+7,3%) et Nouvelle Aquitaine avec 120 décès en excès (+ 9,5%). Les impacts sur la mortalité sont hétérogènes selon les départements, notamment en raison de la durée (nombre de jours en canicule) et de l'intensité (températures) de l'épisode, mais aussi de la période de survenue et du type de population touchée.