Les conseils pour protéger vos animaux de compagnie de la canicule

La France va vivre dans les heures et les jours qui viennent un épisode de fortes chaleurs qui pourrait se transformer en canicule dans certaines régions. On pourrait atteindre les 40 °C notamment dans le sud-est. Si pour les humains, ces températures, sur la longueur, peuvent être compliquées à supporter, notamment pour les plus fragiles, il faut aussi faire attention à nos animaux de compagnie. La vigilance est de mise. Premier geste qui peut sauver, vous prendrez soin de ne pas laisser votre animal de compagnie à l’extérieur en plein soleil aux heures les plus chaudes ! Veillez à ce qu’il puisse s’abriter à l’ombre et qu’il dispose en permanence d’un point d’eau.