Canicule : sommeil, vêtements, alimentation... Nos conseils pour survivre aux fortes chaleurs

Avec ces très fortes chaleurs, le principal conseil reste l'hydratation. Car quand il fait chaud, boire plus permet de compenser l'eau perdue en transpirant. Pour autant, il ne faut pas non plus trop boire. La solution ? Se désaltérer avec un peu plus d'eau que d'habitude et compenser en se nourrissant d'aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Sans ces petites astuces, votre corps risque de souffrir. Il est donc important de faire attention et d’éviter la déshydratation.