Vague de chaleur : la climatisation favorise-t-elle la transmission du Covid ?

Dans les bureaux aussi, où les climatiseurs sont très présents, le ministère du Travail a indiqué la marche à suivre. Il distingue deux types de situations, selon que le climatiseur renouvelle l’air de la pièce ou non : "Dans le cas de systèmes de ventilation et climatisation centralisés utilisant le recyclage d’une partie de l’air, à titre de précaution, il est recommandé de les faire fonctionner en tout air neuf ou avec le taux de recyclage de l’air minimal permettant le maintien de conditions de travail acceptables". Puis : "Les systèmes de climatisation fonctionnant par recyclage de l’air au niveau local (ventiloconvecteur, split, "cassettes en plafond", climatisation mobile …) peuvent continuer à être utilisés lorsqu’ils sont nécessaires en assurant des vitesses d’air faibles au niveau des personnes".

De son côté, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est penchée sur le sujet très tôt. En juin 2020, l’organisme a par exemple contribué aux orientations sur les systèmes de ventilation et de climatisation dans le contexte du Covid, faites par le Global Heat Health Information Network (GHHIN). Elle préconise tout d’abord d’aérer les pièces avant d’utiliser un climatiseur mural ou de fenêtre, et estime que "les systèmes de climatisation bien entretenus et exploités ne devraient pas augmenter le risque de transmission du virus". Ainsi, un système trop rarement inspecté et dont le filtre n'est pas changé peut jouer un rôle dans la contamination. D’après le GHHIN, "il existe deux mécanismes potentiels par lesquels il pourrait contribuer à la transmission du virus : le système lui-même pourrait faire recirculer l'air contaminé ; et/ou pourraient créer des conditions intérieures (température et humidité) favorables à la survie du virus".