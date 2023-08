VIDÉO - Canicule : les bons gestes à adopter pour bien dormir malgré la chaleur

La deuxième étape consiste à se rafraîchir soi-même, en prenant par exemple une douche avant de se coucher. Mais attention, évitez l'eau glacée et privilégiez l'eau tiède. Il faut aussi bien choisir ce que l'on porte, car certaines matières sont beaucoup mieux adaptées que d'autres. La soie et le lin, par exemple, permettent au corps de respirer sous les fortes températures.

Enfin, il est important de manger léger. Pour bien dormir, oubliez les plats trop gras et trop riches. Pensez aux salades et aux fruits. "Si vous mangez trop, vous allez faire fonctionner de manière exagérée la digestion. Et ça, ça peut entraîner une surchauffe", explique le Pr Boris Hansel, médecin nutritionniste à Paris (18e).