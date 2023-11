Cannabidiol : pourquoi le CBD n’est pas à mettre entre toutes les mains ?

Le cannabidiol (CBD), l’un des deux composés actifs du cannabis, semble aider de nombreuses personnes à améliorer les états dépressifs et à se sentir plus apaisé. Toutefois, certaines précautions doivent être prises en compte : si le CBD reste légal en France en 2023, il peut avoir des effets secondaires. C’est pourquoi certaines règles strictes sont à connaître et à respecter avant de se lancer.

Depuis début 2022, la loi française autorise la vente de produits chargés en CBD (cannabidiol) à condition que la teneur en THC (tétrahydrocannabinol) soit inférieure à 0.3 % pour ne pas altérer l’état de conscience du consommateur. Si le Conseil d'État s’est finalement rangé derrière le CBD, de nombreuses interrogations se posent. Le CBD est-il vraiment sans danger ? Ou présente-t-il des risques pour la santé ?

Si le cannabis a mauvaise presse, le CBD, bien qu’il en soit extrait, trouve grâce aux yeux des consommateurs. "Le cannabidiol (CBD) ne semble pas présenter de potentiel d’abus, ni être nocif pour la santé", tente de rassurer l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans un communiqué. Entre ce que nous savons déjà et ce qu’il reste à découvrir à propos du CBD, il n’est pas toujours facile d’y voir clair.

Faut-il se méfier du CBD ?

Si ses avantages doivent toujours être démontrés par la recherche, le CBD serait impliqué dans de nombreux mécanismes positifs pour l’organisme. "Le CBD a des propriétés décontractantes et relaxantes et des effets anticonvulsivants", affirme à son tour le Conseil d’État sur la base de données scientifiques. D’après le bouche-à-oreille en tout cas, le cannabidiol réduirait le stress et l’anxiété, améliorerait le sommeil et favoriserait le traitement de certaines douleurs chroniques. Néanmoins, il ne serait pas judicieux de se lancer à corps perdu dans l’aventure : l’or vert des Français n’est pas tout rose. Pour l’instant, aucune étude clinique n’a apporté la preuve formelle de ces effets thérapeutiques miracles.

Des médicaments incompatibles avec la prise de CBD

D’après une récente étude relayée par l’Inserm, plus de 10 % des Français ont déjà essayé un produit contenant du CBD, que l’on retrouve un peu partout facilement sous forme d’huiles, d’e-liquides ou encore de tisane. Aujourd'hui, seul l’Epidyolex, un traitement au cannabidiol contre l’épilepsie, est autorisé en France. D’après plusieurs spécialistes, les consommateurs doivent être vigilants quant à l’association du CBD avec d’autres médicaments. "Même à faible dose, le CBD peut interagir avec de nombreuses molécules dans l’organisme, comme les hormones thyroïdiennes, des antiépileptiques, des antidépresseurs, des anticoagulants et des anti-inflammatoires", explique Tangui Barré, chercheur au SESSTIM (Marseille) et auteur des travaux de recherche.

En clair, le CBD peut brouiller le message et perturber l’action de 57 médicaments sur ordonnance, tel que l’affirme une autre étude publiée dans le Medical Cannabis and Cannabinoids. Cette liste comprend en outre les anticoagulants à base de warfarine, les hormones thyroïdiennes comme la Levothyroxine, les antiarythmiques comme l’Amiodarone ou encore les antiépileptiques à base de Clonazepam/Clobazam. C’est pourquoi les patients doivent consulter leur médecin afin de s’assurer que leur traitement n’est pas incompatible avec le CBD.

Somnolence, baisse d’appétit, risque pour le fœtus… Quels effets secondaires ?

À première vue, les produits à base de CBD ne seraient pas suffisamment contrôlés en France. Il n’existe pas non plus de dose maximale recommandée. D’après Tangui Barré, il n’est pas exclu que les produits à base de CBD, qui "peuvent varier selon la plante, la culture, le séchage, l’extraction", puissent être une source de contamination aux métaux lourds ou résidus de produits phytopharmaceutiques. Parmi les principaux effets secondaires, on retrouve aussi somnolence, la fatigue, un manque d’appétit, voire également des déficiences cognitives et de communication pour les bébés in utéro. Ainsi, les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent pas consommer du CBD pour ne pas risquer d’endommager la croissance du fœtus, de même que les enfants de moins de 18 ans.

En France encore, la Cour de cassation interdit strictement de conduire après avoir fait usage du CBD, « dès lors qu'il entraîne la présence de traces de tétrahydrocannabinol (THC), un produit stupéfiant ». Rappelons également que la promotion de marques ou la mention de bénéfices du CBD sur la santé liés ne sont pas autorisées. Pour ne pas risquer une mauvaise expérience, assurez-vous que les produits que vous achetez sont certifiés et conformes à la législation en vigueur. Dernier conseil, il est primordial de respecter la posologie recommandée par le fabricant et de ne pas dépasser les doses indiquées.