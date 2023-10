Cannabis médical : un "statut temporaire" pour prolonger l'expérimentation en France

La France tergiverse, mais l'expérimentation se poursuit. Un "statut temporaire" pour une durée de cinq ans a été accordé au cannabis thérapeutique, dans l'attente d'une décision d'autorisation de mise sur le marché par les autorités européennes. La création de ce nouveau statut est prévue par un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale pour l'année 2024. Déjà autorisé dans d'autres pays européens pour calmer la douleur et l'anxiété de certains patients, le cannabis médical ne l'est en France que dans le cadre d'une expérimentation lancée en 2021 et qui doit se terminer le 26 mars prochain.

D'après l'amendement, les médicaments à base de cannabis pourront être autorisés dans le cadre d'un statut temporaire de cinq ans, éventuellement renouvelable. L'utilisation de ces médicaments sera restreinte à certains cas d'utilisation, qui seront ultérieurement fixées par décret, "sur proposition de l'Agence nationale de la sécurité du médicament suite à l'évaluation bénéfices-risques". "En parallèle, les travaux visant à structurer une filière française de culture et de production de cannabis à usage médical sont en cours", indique l'exécutif dans son amendement.