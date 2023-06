Carole Helissey, oncologue : "Chacun de mes patients m’aide à devenir un bon médecin"

Carole Helissey le reconnaît volontiers : on ne comprend pas toujours le langage du médecin. "C'est tellement notre domaine qu'inconsciemment ça devient notre langage courant. On le constate au quotidien à l’air surpris des patients. C’est notre devoir de reformuler. Je demande souvent à mes patients de m’écrire, plein de questions viendront après." La médecin insiste sur la relation intime à nouer avec son patient. "Je veux qu'il me parle de lui, de sa qualité de vie, comment il ressent sa maladie et nos traitements, etc., pour que très vite, nous puissions nous adapter. Si nous allons dans deux directions opposées, ça ne marchera pas. Je suis vos petites mains, j'ai la connaissance du cancer, mais c'est vous qui le vivez. Donc, il faut avancer ensemble. Chacun de mes patients m’aide à devenir un bon médecin."

La colonel Helissey ne sous-estime pas l’aspect psychologique. Elle compare l’annonce du cancer à un "coup de tonnerre dans un ciel serein". Elle explique que ce mot chamboule l’image que les patients ont d’eux-mêmes. "Chaque patient a son histoire et reçoit l'information différemment. Nous nous adaptons, il n’existe pas de check-list à respecter avant d’annoncer une telle nouvelle." Parfois, il faut annoncer que les traitements ne fonctionnent plus. La médecin balaye les craintes et certifie que l’accompagnement continue. "Il faut rester humble : le cancer reste une maladie grave. Nous repoussons l’échéance et les traitements progressent."