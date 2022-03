CARTE - Covid-19 : les départements où les contaminations repartent à la hausse

Sur le territoire hexagonal, la récente hausse des cas pourrait être expliquée par la propagation du variant BA.2, qui représenterait entre 30 et 40% des contaminations et qui est réputé plus transmissible que le variant Omicron. Mais l'épidémie semble aussi augmenter légèrement dans les départements où la rentrée scolaire a eu lieu il y a deux semaines. Les départements les plus touchés par cette augmentation correspondent effectivement aux départements de la zone B, où les élèves ont fait leur rentrée le 21 février dernier.