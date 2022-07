CARTE - Plages sans tabac : où se trouvent les sites où la cigarette est interdite ?

Labellisées "sans tabac", c’est plus d’une cinquantaine de plages du littoral français qui ont choisi de bannir la cigarette, afin de préserver l'environnement et de réduire l'exposition au tabagisme passif. La Ligue contre le cancer, qui est à l’origine de ce projet, et qui encourage la création d’espaces extérieurs sans tabac en décernant un label aux villes qui s’y engagent.