CARTE - La saison des allergies commence en avance, les trois quarts de la France en risque "élevé"

Les pollens de noisetier, d'aulne et de cyprès font leur grand retour, avec plusieurs jours d'avance. Une conséquence des températures exceptionnellement clémentes ces derniers jours. Les trois quarts des départements sont déjà classés rouge par le Réseau national de surveillance aérobiologique.

À vos mouchoirs ! Les pollens sont de retour dans les trois quarts du pays, deux semaines plus tôt que l'an dernier. Une conséquence directe des températures au-dessus des normales de saison depuis plusieurs jours : jamais la France n'avait connu une quinzaine de février aussi chaude.

RNSA

Les personnes allergiques sont déjà au rendez-vous dans les pharmacies. "C'est très dur, je suis allergique à tous les pollens, noisetiers, bouleaux, graminées... Tout !", sourit une cliente interrogée dans la vidéo en tête de cet article. Comme elle, un Français sur quatre souffre d'une allergie respiratoire, et ce chiffre pourrait doubler d'ici à 2050. "On voit qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément allergiques, qui n'avaient pas d'allergies saisonnières auparavant, qui peuvent désormais en présenter, peu importe l'âge du patient", explique Soufiane El Ouazzani, pharmacien à Besançon (Doubs).

Cyprès, frênes, mimosas...

Plusieurs observatoires réalisent des mesures régulières pendant la saison des allergies. "Là, on voit pas mal de pollens de noisetiers, et également des pollens d'aulne", explique Hélène Tissot, chargée de mission à l'ATMO de Bourgogne-Franche-Comté. Dans le reste de la France, les allergiques devront être aussi particulièrement vigilants face aux pollens de cyprès (et autres cupressacées) qui pourront s'ajouter à la liste, comme ceux de frênes dans le sud-est et sud-ouest du territoire, selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Attention aussi aux mimosas, certes très esthétiques, mais qui peuvent aussi être à l'origine d'allergies de proximité, ajoute l'institut.

Au-delà des antihistaminiques, des sprays et des précautions, le remède le plus efficace reste la pluie : de rares averses annoncées pour vendredi et dimanche pourront apporter un petit répit temporaire en plaquant les pollens au sol.