Cas de grippe aviaire chez l'homme : "Ce n'est pas de nature à inquiéter" mais la surveillance est de mise

Comment expliquer la résurgence de ces virus, que ce soit le H3N8 ou le H5N1, très virulent en France cette année ?

Ces virus aviaires affectent à la fois des populations d’oiseaux domestiques et à la fois des populations d’oiseaux sauvages. Les contaminations d’oiseaux domestiques par des oiseaux migrateurs renouvèlent dans les élevages la présence de virus qui viennent de l’extérieur, et qui peuvent avoir parcouru de longues distances. Il faut aussi avoir en tête que plus le nombre de personnes augmente, plus la démographie augmente, et plus les aires de jeu du virus sont importantes. Plus vous avez d’hôtes disponibles, plus le virus a des possibilités d’infecter et d'acquérir des propriétés qui ne nous arrangent pas. Donc en fait, ce qui est important, c’est que la diversité du virus dépend à la fois de ses capacités à muter, mais dépend aussi de la taille des populations infectées par les virus.

Plus la taille des populations hôtes est grande, et plus la taille de population des virus est grande. On accroit la diversité virale et c’est dans cette diversité qu'on peut avoir des virus qui ont des capacités que les virus précédents n’ont pas et notamment, peuvent infecter l’homme. Ce qui est très important, c’est le développement démographique humain qui s’accompagne d’un développement démographique très important des oiseaux domestiques. Tous ces contextes agro-pastureaux des facteurs démographiques font qu’on offre au virus les conditions de circulation, de diversité et, éventuellement, d’émergence.