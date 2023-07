Ce qu'il ne faut surtout pas faire en cas de coups de soleil

Le coup de soleil est une brûlure causée par les rayons du soleil (les UVB). Elle survient lorsque la peau est exposée au soleil pendant trop longtemps et sans protection adaptée. La gravité d’un coup de soleil varie en fonction de la durée d’exposition.

Voici les trois niveaux de brûlure recensés par les médecins :

- La brûlure au premier degré : il s’agit du coup de soleil le plus fréquent. Il survient entre 6h et 24h après l’exposition. Il se traduit par des marques rouges, chaudes et douloureuses sur la peau.

- La brûlure au second degré superficiel : elle survient rapidement après l’exposition solaire et se distingue par la présence de cloques.

- La brûlure au second degré profonde : il s’agit de la brûlure la plus grave. Des cloques à liquide clair apparaissent sur la peau. Cette blessure traduit la destruction de l’épiderme.