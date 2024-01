Cellulite : quels aliments privilégier pour atténuer naturellement la peau d'orange ?

Provoquée par l’accumulation d’amas graisseux sous la peau, la cellulite est le cauchemar de nombreuses personnes. Notre alimentation s’avère aussi être un allié efficace pour lutter contre cette source importante de complexes. Fruits, légumes, herbes aromatiques… Voici ce que vous pouvez mettre dans votre assiette pour retrouver une silhouette de rêve avant l’été.

La cellulite, que le Manuel MSD définit comme "une infection bactérienne aiguë de la peau et des tissus sous-cutanés", est la bête noire de nombreuses personnes. Généralement disgracieuse, celle qu'on appelle aussi "peau d’orange" se loge dans différentes zones du corps : les cuisses, les hanches, les fesses ou encore le ventre. En France, on estime que près de neuf femmes sur dix seraient concernées par ce problème lié à une mauvaise répartition des graisses. Pour prévenir et atténuer les effets de ce phénomène naturel, les professionnels de santé évoquent plusieurs stratégies. Outre la pratique de certains sports, comme l’aérobic, le footing, la natation ou encore la musculation pour brûler les graisses, le choix d’une alimentation riche en fibres et en protéines offrirait de bons résultats.

Quels fruits privilégier au quotidien pour lutter contre la peau d'orange ?

Dans la catégorie des meilleurs fruits pour dire adieu à cette cellulite qui vous empoisonne la vie, on retrouve les agrumes ! Faibles en calorie, le citron et le pamplemousse participent activement à l’élimination des graisses. Ils font également partie des fruits qui contiennent le plus de vitamines C, un puissant anti-oxydant qui vous aideront à vous sentir mieux dans vos baskets.

Toujours dans le cadre d’une alimentation équilibrée, les fruits rouges tirent leur épingle du jeu ! Les framboises, les fraises et les myrtilles, par exemple, contiennent des fibres reconnues pour leur action anti-cellulite, en plus de quoi, ils facilitent la digestion. Pour lutter contre les capitons, l’ananas est aussi fortement recommandé. Ce fruit originaire d’Amérique du Sud contient de la bromélaïne, une enzyme située dans sa tige, qui s’avère être un élément clé pour réduire la rétention d’eau. Disponible toute l’année, la pomme est un excellent coupe-faim que les spécialistes recommandent pour réduire les amas de graisse localisés.

Quels légumes mettre dans son panier pour réduire la cellulite ?

Au rayon des légumes aussi, vous n’aurez que l’embarras du choix. Vous pouvez par exemple introduire le poivron, rouge, blanc ou vert, dans vos recettes. Ses propriétés naturellement diurétiques et diététiques contribueront non seulement à améliorer votre transit intestinal, mais aussi à éliminer une partie des graisses stockée dans votre organisme.

Aliment santé par excellence, le chou a beau dégager une forte odeur, il aidera surtout à éliminer les bourrelets disgracieux. Riche en fibre, en vitamine C, en magnésium ou encore en fer, il régulera les niveaux de sucre de votre corps et modèrera votre appétit. Présenté comme un très bon diurétique et antiseptique, le céleri branche vous apportera de nombreux bienfaits. Il favorise notamment l’élimination des toxines, limite la rétention d’eau, agit contre l’hypertension, mais aussi contre la formation de la cellulite.

Les herbes aromatiques présentent, elles aussi, des propriétés intéressantes pour celles et ceux qui souhaiteraient se débarrasser de la peau d’orange. Par exemple, il ne faut pas hésiter à ajouter du persil dans vos plats pour réduire le stockage des graisses. Enfin, nous pouvons également citer l’oignon ou le thé vert qui vous aideront à estomper sensiblement les capitons.