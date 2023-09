Ces aliments à calories négatives vont vous aider à perdre du poids

Bien qu’aucune étude scientifique ne prouve l’efficacité de ces aliments “à calorie négative”, de nombreux travaux assurent que la consommation de fruits et légumes peut faciliter une perte de poids.

Le concombre fait partie des aliments “à calorie négative”. Sa teneur en eau importante en fait un allié pour s’hydrater tout en mangeant. Il est également riche en vitamines et en minéraux, n’hésitez donc pas à le consommer en été. De son côté, le céleri-rave, lorsqu’il est mangé cru, est intéressant pour la perte de poids. Également peu calorique, il apporte en parallèle au corps des vitamines K, B5, B6, et C.

Pour consommer des aliments “à calories négatives”, vous pouvez aussi piocher dans la famille des choux. Chou-fleur, blanc, rouge, chinois ou de Bruxelles, toutes les variétés sont idéales pour rééquilibrer son alimentation. Au printemps, ce sont les asperges qui régalent les papilles et font du bien à la ligne.

Du côté des fruits, la liste est un peu moins longue, car ces aliments sont souvent plus sucrés. Pour vous faire plaisir, comptez donc sur la tomate ou encore les pommes au moment du dessert.

Mais attention, l’objectif n’est pas de composer ses repas exclusivement à base de ces aliments. On vous conseille plutôt de les distiller dans vos menus pour doper votre métabolisme !