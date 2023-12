Ces aliments à consommer impérativement pour éviter la déprime hivernale

En hiver, il arrive à notre horloge biologique interne de perdre le nord, notamment du fait d’un faible ensoleillement. Si certains arrivent à garder le cap, pour d’autres, ce changement de saison fait souffrir : c’est ce que l’on appelle la déprime hivernale. Vous êtes fatigués, sur les rotules, votre moral est au plus bas ? Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire d’attendre l’arrivée du printemps pour aller mieux.

Dans trois mois, nous retrouverons le printemps, la chaleur et l’ensoleillement ! Mais d’ici là, il va falloir passer l’hiver, le froid et le brouillard qui obscurcit la vue. Si chaque saison a ses avantages, nous ne les apprécions pas tous de la même manière. Il y a ceux qui se roulent dans la neige en hiver, et ceux qui comptent les jours jusqu’à l’éclosion des premiers bourgeons. Pour certaines personnes, l’hiver n’est pas synonyme de gaieté, mais plutôt de vulnérabilité. Ce que l’on appelle la déprime saisonnière ou trouble affectif saisonnier (TSA) résume bien cela. Avec le manque de luminosité, vous avez le moral dans les chaussettes, et pour ne rien arranger, vous vous sentez littéralement vidés : rassurez-vous, c’est passager ! Toutefois, il ne s’agirait pas non plus de rester passif en attendant que ce blues de l’hiver prenne congé. Vous pouvez lutter de différentes manières, notamment en adoptant une alimentation saine et équilibrée pour redonner à votre corps des armes pour chasser cette morosité qui vous mine.

Quels sont les meilleurs fruits et légumes anti-déprime ?

Quand il fait froid, il faut bien l’admettre, on a tous tendance à manger plus gras. Alors certes, il est bien difficile de dire "non" aux plats d’hiver de nos grands-mère, mais quand même, un peu plus de fruits et de légumes ne seraient pas superflus. Pour booster votre organisme, lutter contre la fatigue et les virus saisonniers, il est impératif de continuer à manger sainement et équilibré. Mais surtout, de cibler les aliments riches en vitamines, anti-oxydants, fibres et en oligoéléments.

Cela tombe bien, les potages sont excellents pour faire le plein d’énergie. Potimarron, brocoli, poireaux, choux vert, céleri… De nombreuses combinaisons sont possibles selon vos goûts et vos envies. Pour recharger les batteries, aussi, rien de mieux que la vitamine C ! Elle va notamment venir stimuler l’activité de vos cellules immunitaires. En plus d’un bon jus d’orange pressé le matin, on n’oublie pas les autres agrumes (citron, pamplemousse) ou encore le kiwi, un antioxydant riche en vitamine C et en potassium.

Comment compenser la perte de vitamine D ?

En période estivale, le soleil nous fournit un apport journalier suffisant en vitamine D. Seulement l’hiver, il faut pouvoir compenser. Parmi les aliments les plus riches en vitamine D, qui préserve la santé osseuse, vous retrouverez d’abord les poissons gras, comme le hareng, les sardines, le maquereau ou encore le saumon, produit star des fêtes de fin d’année. Les champignons, tels que les morilles, les girolles ou encore les cèpes, produisent naturellement de la vitamine D, en plus de contenir des vitamines B2, B3 et B5. En hiver, misez aussi sur le fromage et les produits laitiers, sources de calcium et de protéines, absolument essentiels en hiver pour pallier la perte d’énergie que l’on peut ressentir avec la fatigue et le manque de lumière naturelle. Enfin, le magnésium vous aidera à combattre la déprime de l’hiver. Vous en trouverez dans les fruits secs, comme les amandes ou les noix, mais également dans le pain et les céréales complètes. Avec un peu d’effort, sans oublier de se faire plaisir, vous pourrez réussir à passer ces longs mois d’hiver sans broyer du noir.