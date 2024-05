Ces aliments qui boostent naturellement la production de collagène

Le collagène joue un rôle majeur dans l'élasticité et la régénération de la peau et des tissus. Naturellement présente dans notre corps, certains aliments permettent de booster la production de cette protéine, qui faiblit avec l’âge. Sa production commence à diminuer dès 25 ans. À 60 ans, nous en avons perdu 60 %.

Nous avons tous déjà entendu parler du collagène marin comme complément alimentaire : en poudre ou en gélules. Rassurez-vous, si vous faites partie des consommateurs de ce genre de complément, rien de grave à signaler, que des bienfaits. En effet, le collagène est une protéine naturellement présente dans notre organisme qui joue un rôle majeur dans l’élasticité et la régénération de la peau.

Mais dès l’âge de 25 ans, la production de collagène par l’organisme diminue progressivement, ce qui peut directement affecter non seulement notre peau et nos articulations, mais également nos ongles, nos cheveux ou notre intestin. Le tabagisme, l’exposition au soleil et une mauvaise alimentation peuvent aussi jouer. Mais saviez-vous que certains aliments sont suffisamment riches en collagène pour booster votre production, sans vous infliger des poudres ou des gélules ?

La vitamine C consolide les fibres de collagène

Votre corps ne peut produire du collagène s’il ne reçoit pas les éléments nécessaires, à savoir les acides aminés : les antioxydants, la vitamine C, le zinc, le manganèse et le cuivre. Fort heureusement, certains aliments en contiennent suffisamment naturellement pour booster votre production de collagène. Comme le bouillon d’os, obtenu en laissant cuire des os de bœuf ou de poulet et des légumes dans de l’eau. Le collagène constitue en grande partie les os à moelle qui sont très riches en proline et en glycine, essentiels pour la santé de la peau.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), la vitamine C permet bel et bien de consolider les fibres de collagène. Et de nombreux aliments en contiennent, tels que les agrumes (orange, citron, pamplemousse), les poivrons rouges et verts, les tomates et les légumes verts tels que le brocoli, le chou frisé et le chou de Bruxelles.

Le zinc et le silicium jouent des rôles essentiels

Le zinc joue également un rôle essentiel dans la production de collagène. Le corps humain contient environ 2,5 grammes de zinc, essentiellement stocké dans les organes et dans la peau. Mais pour aider votre organisme à booster sa production de collagène grâce à cet oligo-élément, vous pouvez consommer des aliments extrêmement riches en zinc. Par exemple, la viande de bœuf, les fruits de mer, les noix, les haricots, les céréales complètes ou encore les lentilles.

Enfin, le silicium est un minéral qui peut aider à renforcer les tissus conjonctifs, y compris le collagène. Vous en trouverez naturellement dans l’avoine, l’orge, les asperges, les concombres et certains types d’algues, notamment la spiruline. En clair, le secret pour conserver une bonne production de collagène reste une bonne alimentation.