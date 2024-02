Ces aliments sont à éviter absoluement si vous avez des calculs rénaux

Les personnes sujettes aux calculs rénaux doivent limiter leur apport en protéines animales et en sel. Les aliments riches en oxalates, en graisses saturées et en sucre sont à éviter pour réduire les risques de problème rénal. Il est impératif de boire au moins 2,5 litres d’eau par jour pour éliminer les calculs rénaux.

Ce sont parfois d’atroces douleurs pour ceux qui en souffrent. Les calculs rénaux sont des cristaux solides, de tailles variables, qui se forment dans les reins et peuvent migrer dans le système urinaire. Pour prévenir ce problème de santé, il est possible d’adapter son alimentation, en évitant notamment certains aliments.

Limiter les protéines animales

L’excès de protéines animales peut favoriser l’apparition de calculs rénaux puisqu’elles augmentent l’excrétion urinaire d’acide urique, de calcium et de citrate et modifient le PH urinaire, indique un rapport de la clinique Jacques-Cartier de Québec. Les viandes, volailles, œufs, poissons, charcuteries et fromages sont concernés. L’idée est de ne pas dépasser les 150 grammes de viande, volaille ou poisson par jour et de privilégier les protéines végétales comme les légumineuses ou le tofu.

Pas d’excès de sel

Si une alimentation trop riche en sel est mauvaise pour le système cardiovasculaire, l’apport en sodium est aussi néfaste pour les reins. Il favorise en effet l’excrétion urinaire de calcium, ce qui peut provoquer l’apparition de calculs rénaux. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), recommande de ne pas dépasser les 5 grammes de sel par jour, soit environ une cuillère à café, alors que la consommation actuelle est estimée à plus du double, 10,8 grammes par jour et par personne. Pour diminuer cet apport en sel, il est notamment possible de limiter les aliments transformés.

Eviter les aliments riches en oxalates

Il est également conseillé aux personnes sujettes aux calculs rénaux de ne pas consommer trop d’aliments riches en oxalates. Il s’agit d’une substance naturellement produite par le corps, à 90 %, et excrétée après sa formation. S’il est recommandé de limiter l’apport de ce produit par l’alimentation, l’objectif n’est pas de le stopper totalement. Certains aliments sont donc à consommer avec modération, comme les épinards, la rhubarbe, la betterave, les arachides, le thé noir, le sarrasin, le cacao, les asperges, l’aubergine, ou encore les fraises et le céleri. Pour assurer une bonne élimination des oxalates, il est possible de les associer à des aliments riches en calcium.

Diminuer les graisses saturées et les produits sucrés

Les graisses saturées et les produits riches en sucre, y compris les boissons, sont aussi déconseillées pour les personnes qui connaissent des problèmes de reins. Le fructose contenu dans les aliments sucrés peut en effet augmenter le taux d’acide urique et ainsi favoriser les calculs. L’alcool figure aussi parmi les substances à consommer avec modération, puisqu’il peut accroître l’excrétion urinaire de calcium.

Favoriser les aliments riches en citrate et en potassium

Certains aliments sont, a contrario, utiles pour prévenir l'apparition de calculs rénaux. Les jus de citron, d’orange et de tomate, riches en citrate, en font partie. Il est possible de les consommer seuls ou dans un plat. A noter que les fruits et légumes, à l'exception de ceux à forte concentration d’oxalates, sont aussi une source de citrate bénéfique pour l’organisme et pour limiter les risques de calculs rénaux.

Il est aussi recommandé aux personnes sujettes à ce problème de santé d’avoir un apport riche en potassium. Un manque de potassium, associé à une consommation élevée de sodium peut en effet favoriser la formation de calculs rénaux. Pour assurer un apport suffisant en potassium, il est recommandé de consommer au moins cinq portions de fruits et légumes par jour. Parmi les ingrédients conseillés, on retrouve l’avocat, la banane, le melon, la papaye, la pêche, l’artichaut, mais aussi les noix.

Boire beaucoup d’eau

Il faut compter au minimum 2,5 à 3 litres d’eau par jour, à étaler du lever au coucher. Pour cela, prévoyez toujours d’avoir une bouteille d’eau avec vous. Il est possible d'alterner avec des tisanes ou du jus de citron. Boire abondamment permet de produire plusieurs litres d’urine et ainsi de dissoudre naturellement les calculs. Même en l’absence de problème rénal, il est conseillé de boire entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour, pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme.