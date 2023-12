Ces astuces pour ne pas greloter dans son lit en hiver

Lorsque l’on a trop froid, ou trop chaud la nuit, on se réveille bien souvent avec le sentiment de ne pas avoir suffisamment dormi au petit matin. Outre qu’une question de thermostat mal réglé, de nombreux facteurs peuvent provoquer une sensation de froid excessive la nuit. Voyons quelles solutions peuvent être envisagées pour retrouver une bonne quantité et qualité de sommeil.

Un adulte dort en moyenne sept à dix heures par nuit, bien que la quantité et la qualité du sommeil diffèrent d’une personne à l’autre. Anxiété, dépression, mauvaises habitudes alimentaires, troubles du cerveau…. Plusieurs facteurs peuvent venir perturber le cycle du sommeil. Parmi eux, l’environnement joue aussi un rôle considérable. Si vous souffrez d’une sensation de froid permanente la nuit, peut-être n’avez-vous pas la bonne tenue ou une literie adéquate pour vous réchauffer ? Sachez par ailleurs qu’il est tout à fait normal et naturel que la température du corps chute pendant les premières heures de sommeil, en moyenne de 0.5 °C. Toutefois, une frilosité excessive peut aussi être le signe d’un problème de santé, qu’il conviendra d’aborder avec un médecin.

Pourquoi ai-je toujours froid la nuit ?

Lorsque vous avez trop froid la nuit, votre organisme travaille plus intensément pour créer un supplément de chaleur. Vos muscles vont se contracter pour produire de la chaleur, ce qui réclame beaucoup d’énergie à votre corps. Pour faciliter l’endormissement, il est essentiel que vous soyez le plus relaxé et détendu possible. Pour rappel, une mauvaise nuit de sommeil aura des conséquences sur votre journée, avec des sautes d’humeur, une irritabilité, des difficultés de concentration, des défenses immunitaires plus faibles ou encore un risque accru d’obésité ou de diabète.

Chez certaines personnes, une transpiration excessive peut aussi provoquer cette sensation de froid la nuit, en particulier si la sueur ou l’humidité ne sont pas correctement absorbées par votre drap ou votre matelas. Enfin, plusieurs raisons médicales peuvent vous donner froid jusqu’au petit matin, provoquant de nombreux micro-réveils, dont une mauvaise hydratation, un manque de fer, une fatigue excessive ou encore une mauvaise circulation sanguine.

Quelle est la bonne température pour dormir en hiver ?

On dit souvent que votre chambre est surchauffée, moins bien, vous dormirez. En plus des maux de têtes, un environnement trop sec peut causer des réveils nocturnes, une peau plus sèche, des rhumes ou encore un risque de vous réveiller le matin avec des yeux gonflés et des douleurs dans les jambes. En hiver, la température des pièces à vivre d’une maison doit se situer aux alentours de 19°C, rappelle le distributeur de gaz Engie, sauf si vous avez un nourrisson, auquel cas, vous pourrez augmenter le thermostat à 22° C. Dans les chambres, l’ADEME recommande de régler le chauffage à 17°C pour passer un hiver confortable, mais aussi pour ne pas dessécher les voies respiratoires et les muqueuses.

Quels accessoires et linges de lit pour ne pas grelotter la nuit ?

Il existe plusieurs astuces plus ou moins économiques pour ne pas avoir froid sous la couette. La plus évidente est de glisser une bouillotte sous vos draps avant de vous mettre au lit. Bouillotte à eau, sèche, électrique, garnie de produits naturels… On trouve de nombreux modèles dans le commerce. Ensuite, choisissez une couette adaptée. Des couettes chaudes et épaisses pour les pièces peu ou pas chauffées aux couettes tempérées pour une chambre située entre 17 et 19°C, là encore, plusieurs options s’offrent à vous.

Concernant le garnissage de cette dernière, vous avez le choix entre un matériau naturel (duvet et plumes) ou synthétique (polyester), renseigne l’UFC-Que choisir. Si le duvet “apporte chaleur et moelleux”, les plumes, en revanche, “favorisent la transpiration”. Concernant la literie toujours, des draps en coton, lin ou chanvre sont réputés pour absorber l’humidité, permettant une meilleure circulation de l’air. Le protège matelas thermorégulateur serait également une bonne solution pour les personnes qui ont froid la nuit, puisqu’il amortit les variations de température et d’humidité de votre corps.