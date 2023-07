Ces astuces vont vous éviter les cicatrices après une chute

Après une chute, il est important de prendre soin de la plaie afin d’éviter les cicatrices. On commence par nettoyer la plaie en ôtant le sang, les divers débris et salissures, indique l’Assurance maladie. Il est ensuite nécessaire de désinfecter la plaie, de l’intérieur vers l’extérieur, à l’aide d’une compresse et d’un antiseptique. La plaie doit ensuite être protégée avec un pansement ou une compresse et du sparadrap. Malgré tous vos bons soins, il arrive de se retrouver face à une vilaine cicatrice. Il existe heureusement quelques astuces pour l’atténuer, voire l’éviter complètement.