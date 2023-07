Ces bons réflexes vous éviteront d'être frappés par la foudre lors d'un orage

Le premier bon réflexe à avoir, lorsqu’il y a de la foudre, est de stopper les activités extérieures, selon le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer. Si vous êtes dehors, et que vous ne pouvez pas vous mettre à l’abri, évitez de vous réfugier sous un arbre, surtout s’il est isolé. Il a été démontré que les risques de “foudroiement (sous) d'un arbre isolé est environ 50 fois supérieur à celui d'un homme debout” précise le ministère. En forêt, éloignez-vous le plus possible des troncs et évitez les branches basses.

Si vous êtes à la campagne, ne gardez aucun objet métallique au-dessus de la tête comme une faux, une fourche, un club de golf. Il est préférable de ne pas s’abriter sous un parapluie. En ville, les habitants doivent s’écarter des structures métalliques comme les poteaux ou les clôtures, afin d’éviter les électrocutions.

À la montagne, les alpinistes sont particulièrement exposés aux foudroiements. Il est alors prudent de s’éloigner des pointes et des arêtes dès les premiers signes d’un orage.

En mer, dans une barque ou un bateau sans mât, essayez de rejoindre la rive si le temps le permet. Votre embarcation est un point d’impact idéal pour la foudre. Sur un bateau avec un mât, se protéger “consiste à assurer une continuité électrique parfaite entre le sommet du mât et l'eau” explique le ministère.