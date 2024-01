Ces conseils vont vous permettre de prendre soin de vos mains cet hiver

Irritations, gerçures, crevasses… Nos mains, dont la peau est particulièrement fine dans cette zone du corps, est sensible aux agressions de l’hiver. Pour supporter le froid et le vent, elles doivent être correctement hydratées et protégées, avant même l’apparition des premières douleurs. Voici les meilleures solutions, crèmes et soins, pour cajoler ses mimines en hiver

Ah l’hiver et ses petits tracas quotidiens ! Avec la baisse des températures, les extrémités de notre corps en prennent un coup. Tandis que beaucoup d’entre nous se tartinent déjà les lèvres de baume, ont-ils pensé à prendre soin de leurs mains, particulièrement sensibles au froid ? Lorsque les températures dégringolent, notre organisme envoie de la chaleur vers les zones prioritaires du corps, comme les organes vitaux. Ce phénomène, appelé "vasoconstriction", provoque une diminution de l’afflux sanguin vers les extrémités. Nos mains étant plus lésées, elles sont plus fragiles, rugueuses et sensibles aux agressions extérieures. En plus des gants, qui doivent être légers, chauds et agréables à porter, il est crucial de continuer à hydrater son épiderme pour éviter que vos mains ne se dessèchent et vous fassent souffrir.

Quels soins pour protéger ses mains en hiver ?

La peau de nos mains fait partie des plus fines du corps. Autre talon d’Achille, elles n’ont pas assez de glandes sébacées, responsables de la production de sébum qui contribue à fixer l’humidité sur l’épiderme. La peau n’étant pas naturellement hydratée, il va donc falloir y remédier. Pour cela, il existe de nombreux soins hydratants et protecteurs. Les plus efficaces sont ceux à base d’agents gras comme le beurre de karité, l’huile d’amande douce, l’huile de jojoba ou encore l’Aloe Vera qui laisseront un film protecteur sur vos mains. Il existe de nombreux petits formats à emporter partout, alors n’hésitez pas à vous badigeonner de crème tout au long de la journée. Avant d’appliquer le soin hydratant, lavez-vous les mains de préférence avec un savon liquide doux ou un savon solide surgras. Aussi, évitez les douches trop chaudes qui risqueraient d’abîmer vos mains davantage. Enfin, ne séchez pas vos mains à l’air libre, tapotez-les plutôt avec une serviette.

Comment réparer des mains gercées ?

S’il est déjà trop tard, que vos mains sont gercées, striées, irritées et si sèches qu’elles se fendillent et saignent légèrement, alors il faut intervenir. Pour réparer des mains abîmées par le frimas, plusieurs solutions s’offrent à vous. En cas de plaies, pensez à les désinfecter au préalable pour éviter tout risque d’infection. Ensuite, appliquez un soin réparateur qui va aider votre épiderme à se reconstruire et à cicatriser. Généralement, ces crèmes sont fabriquées à base d’urée ou de vaseline. Si vos mains sont vraiment très abîmées, il est recommandé d’appliquer un cataplasme à base de beurre de karité au moment du coucher pour que sa composition riche en acides gras et vitamines puisse agir durant la nuit. Pour soigner les gerçures, l’huile végétale de coco est souvent conseillée par les spécialistes et pharmaciens. En plus de nourrir et d’adoucir vos mains, elle laissera une odeur agréable sur vos mains.