Les dents et les gencives d’une femme enceinte sont fragilisées en raison d’un bouleversement des hormones. Le vomissement, fréquent durant la grossesse, peut attaquer l'émail dentaire en raison des dépôts d'acide gastrique sur les dents. Pour éviter les caries, gingivites ou autres problèmes dentaires, il est préconisé de prendre rendez-vous avec son dentiste au début de la grossesse.

Si vous êtes enceinte, vous avez peut-être remarqué que vos gencives sont plus molles et qu’elles saignent lors du brossage des dents. Durant la grossesse, la santé bucco-dentaire peut en effet être perturbée en raison de l’imprégnation hormonale, des vomissements ou encore d’une mauvaise alimentation. Les risques de développer une infection dentaire sont plus accrus quand on attend bébé. On fait le point sur les bons gestes à adopter.

Pourquoi les dents et les gencives sont plus fragiles durant la grossesse ?

L’augmentation du taux de progestérone lorsque l’on est enceinte peut fragiliser les dents et les gencives. Selon HAL Open Science, plateforme destinée à la diffusion en libre accès des travaux scientifiques des chercheurs, les risques de gingivite augmentent de 35 % à 100 % durant la grossesse. Caractérisée par une gencive gonflée de couleur rouge, elle est causée par les bactéries de la plaque dentaire. Un autre facteur peut causer des problèmes dentaires : les nausées et les vomissements, symptômes courants du premier trimestre de grossesse. Les acides de votre estomac risquent d’entrer en contact avec vos dents, ce qui peut attaquer votre émail. Pour les contrer, les femmes enceintes peuvent avoir tendance à grignoter régulièrement des collations sucrées, favorisant également la formation de la plaque dentaire.

Grossesse : quand prendre rendez-vous chez le dentiste ?

Si vous n’avez pas vu votre dentiste avant d’être tombée enceinte, il est recommandé de prendre rendez-vous au début de la grossesse. Un détartrage préventif est régulièrement réalisé pour éviter les risques de gingivite et de caries. Comme les hormones et le grignotage de collations sucrées entraînent une augmentation du tartre, il peut être nécessaire de refaire un bilan dentaire après l’accouchement.

Depuis 2020, l’Assurance maladie propose aux femmes enceintes un examen de prévention bucco-dentaire durant la maternité totalement pris en charge et sans avance de frais. Il peut être réalisé à compter du premier jour du quatrième mois de grossesse jusqu'au dernier jour du sixième mois après l’accouchement. Ce bilan dentaire comprend une anamnèse, une action de prévention et d'éducation sanitaire pour la femme et le futur enfant et peut-être complété si nécessaire par des radiographies intrabuccales et l'établissement d'un programme de soins.

Fil dentaire, bain de bouche : comment prendre soin de sa santé bucco-dentaire enceinte ?

Pour prendre soin de sa santé bucco-dentaire au quotidien, il est préconisé de se brosser soigneusement les dents deux fois par jour avec un dentifrice fluoré. Pour ne pas agresser davantage vos gencives, utilisez une brosse à dents souple afin de ne pas accentuer les saignements. Vous pouvez compléter cette routine avec l’utilisation d’un bain de bouche fluoré sans alcool. Une alimentation équilibrée est également recommandée, les collations sucrées sont à prendre avec modération. En cas de nausées et vomissements fréquents, l’Union française pour la santé bucco-dentaire suggère d’attendre quelques minutes avant de vous laver les dents. À la place, vous pouvez réaliser un rinçage avec une cuillère à café de bicarbonate de soude mélangé avec de l’eau.