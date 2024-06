Le Pilates compte de plus en plus d'adeptes. Cette discipline allie la respiration et le mouvement. Elle améliore le cardio et sculpte la silhouette.

Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles profonds imaginé par Joseph Pilates au début du 20ᵉ siècle. Les muscles profonds sont les muscles qui sont situés le plus près de la colonne vertébrale, entre les côtes et le bassin. Ils sont très importants, car ce sont eux qui maintiennent notre dos droit et nous assure une bonne posture.

Cette pratique sportive allie la respiration et le mouvement, un peu comme le yoga. Ces dernières années, elle connaît un formidable essor, attirant de plus en plus d’adepte dans le monde. Pourquoi un tel engouement ? Les explications d’Anaïs Grangerac dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Pourquoi le Pilates plait tant ?

D’abord, il nécessite que très peu de matériel. En effet, pour pratiquer le Pilates confortablement et en toute sécurité, il suffit d’avoir un tapis de sol sous la main. Par ailleurs, c’est une discipline accessible à tout le monde et à tout âge. En effet, c’est ainsi que la méthode Pilates a été pensée, car son créateur souffrait de nombreux problèmes de santé. Il a donc mis au point un ensemble d’exercice de renforcement musculaire sans impact. Les mouvements ont un but : étirer les muscles en profondeur, notamment ceux de la sangle abdominale, considérée comme la force et le centre d’énergie du corps. Le Pilates est recommandé pour les problèmes de sommeil, mais aussi pour la digestion, car là encore, on travaille principalement autour du tronc et du centre.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin que le Pilates au sol, il existe une autre branche : le Pilates Reformer qui se pratique à l’aide de machines : poulies, tapis coulissant.

Deux exercices de Pilates à faire chez soi

Pour renforcer le transverse de l’abdomen, la spécialiste du Pilates, Anouk Hamel, propose le "Toe Taps". On s’allonge sur son tapis de sol, le dos à plat et les genoux pliés, jambes à 90°. On engage le centre (on contracte les abdominaux). À l’inspiration, on vient toucher le sol avec un pied, à l’expiration, on retrouve la position initiale puis on change de pied. Il est important de garder le centre engagé durant toute la durée de l’exercice pour profiter de ces bénéfices.

Le deuxième exercice proposé est le "Leg Pull Front". Il s’agit d’un exercice de gainage dynamique pour renforcer, à la fois, les abdominaux et le dos. On commence par se mettre en planche, on lève la jambe droite, deux fois, on pose. Puis, jambe gauche, deux kicks et on repose. Évidemment, on n’oublie pas de respiration. L’inspiration se fait lorsqu’on pose la jambe au sol et on expire quand on la lève. Si ça tire et que ça chauffe, c’est que le corps et les muscles travaillent ! C’est donc une très bonne chose !