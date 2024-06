On estime que 20 % des Français souffrent d’anxiété. Il s’agit du trouble de la santé mentale le plus courant. Plutôt que de se tourner vers des tranquillisants médicamenteux ou des somnifères, on peut se tourner vers la nature. Voici quatre plantes reconnues pour les vertus apaisantes et sédatives qui agissent sur l’anxiété légère et le stress.

Le travail, le futur, la vie de famille, la vie sentimentale, le climat général ambiant… Voici autant de facteurs qui peuvent jouer sur la santé mentale. Nous sommes constamment sollicités dans une société qui file à mille à l’heure, or cette agitation constante cause du stress et de l’anxiété. Or, l’anxiété est un trouble de la santé mentale qui peut impacter la santé physique. Certaines plantes sont réputées pour leurs vertus antistress et apaisantes et peuvent aider dans les cas de trouble du sommeil. Évidemment, elles ne remplacent pas la consultation chez un médecin ou un psychologue dans des cas d’anxiété sévère ou de dépression.

La camomille

Utilisée depuis des temps ancestraux, la camomille est l’une des plantes calmantes et apaisantes offertes par la nature. Consommée en infusion ou en gélule, elle agit sur le système parasympathique et contribue au relâchement nerveux, mais aussi musculaire. Elle réduit l’agitation et le stress grâce à ses composants apaisants, et notamment l’apigénine, un flavonoïde qui joue sur la sécrétion de l’acide gamma-aminobutyrique (GABA). Celui-ci est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central. Par ailleurs, la camomille aide à l’endormissement et améliore la qualité du sommeil.

L’aubépine

Interrogé par Santé Magazine, le docteur Laurent Chevallier explique que l’aubépine est "la plante phare des états anxieux, stressés, qui s’accompagnent de palpitations et de difficultés à s’endormir". Composée d’anthocyanes et d’acides phénoliques, cette plante réduit la nervosité, l’agitation, les angoisses nocturnes et les ruminations. Elle est préconisée pour trouver plus efficacement le sommeil. L’aubépine se consomme sous forme de gélules que l’on peut se procurer en pharmacie.

Le millepertuis

Celle que l’on surnomme l’Herbe de la Saint-Jean est considérée comme un anxiolytique naturel et elle est efficace pour traiter les états dépressifs transitoires. "L’effet du millepertuis sur les symptômes dépressifs a été confirmé par plus d’une trentaine d’études contrôlées avec placebo, portant sur plus de 4.000 patients", explique le Vidal. Par ailleurs, l’usage du millepertuis par voie orale pour traiter les dépressions légères et modérées est aussi reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En revanche, son utilisation est déconseillée aux personnes qui souffrent de troubles bipolaires et il peut interférer avec d’autres médicaments comme les antimigraineux.

La passiflore

Les propriétés sédatives de cette plante originaire du Mexique étaient déjà connues des Aztèques. Aujourd’hui encore, elle entre dans la composition de nombreux produits de phytothérapie visant à soulager les troubles de l’anxiété et elle est souvent associée à l’aubépine. La passiflore est ainsi utilisée pour traiter les cas d’insomnies, de palpitations ou états anxieux légers. Là aussi, l’OMS a validé cette plante comme "un sédatif léger efficace". Elle peut aussi se révéler utile pour diminuer les douleurs liées aux règles douloureuses ou les troubles gastro-intestinaux.