L'indisponibilité émotionnelle se traduit par l'impossible de s'engager dans une relation durable. Elle est le fruit d'un traumatisme émotionnel qui s'est déroulé dans l'enfance ou la vie adulte. Pour y remédier, il est conseillé d'en parler à un psychothérapeute.

Beaucoup de personnes témoignent d’une difficulté à maintenir une relation amoureuse durable. Souvent, elles mettent l’échec de cette relation sur le dos de leur partenaire, mais parfois, cet échec peut être expliqué par un autre phénomène : l’indisponibilité émotionnelle.

"Être émotionnellement indisponible", qu’est-ce que cela signifie ?

Avant de se lancer à corps perdu dans une nouvelle histoire d’amour, il est important de savoir si on est prêt pour une relation durable. Pour l’expert en bien-être holistique, Saied Shahsavari, interrogé par Glamour UK, une personne émotionnellement indisponible, est quelqu’un "qui tend à éviter l’engagement et les relations véritablement intimes, quelqu’un qui n’est pas prêt à être aimé". La personne va entamer une relation sans être capable de tisser des liens sains et durables, d’exprimer et de comprendre ses émotions, ce qui aboutit à un échec. Cette indisponibilité émotionnelle peut trouver son origine dans plusieurs sources : une expérience traumatique, une rupture amoureuse particulièrement douloureuse, mais aussi dans des troubles de l'attachement remontant à l’enfance. Très souvent, les personnes indisponibles émotionnellement n’ont pas conscience d’être prises au piège dans ce cercle vicieux. "Les individus doivent d’abord déterminer s’ils sont eux-mêmes prêts à entrer dans une nouvelle relation. Il ne s’agit pas de rechercher des signes chez les autres", explique Saied Shahsavari.

Les signes qui peuvent indiquer une indisponibilité émotionnelle

La psychologue Roxy Zarrabi a décelé trois signes pour identifier ce phénomène. Dans un article publié dans Psychology Today, elle affirme que les personnes émotionnellement indisponibles ont tendance à être attirées par des personnes dans la même situation émotionnelle. De ce fait, les deux individus se retrouvent dans une relation où règne le "fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis" et ils sont à la fois "poursuivant" et "distanceur". L’attitude de poursuivant est sans doute le résultat d’une peur de l’abandon, tandis que le distanceur est généralement le signe d’une relation sans alchimie. Le deuxième signe d’une indisponibilité émotionnelle se traduit par une tendance à dépenser toute son énergie sur le partenaire à ses dépens. "Investir toute votre énergie et votre concentration sur une autre personne peut vous aider à vous distraire d’une blessure intérieure plus profonde", explique la psychologue. Cette dépense d’énergie peut par ailleurs "éloigner l'autre personne au lieu de la rapprocher". Enfin, une personne émotionnellement indisponible a du mal à exprimer ses émotions, ses besoins et a du mal à établir des limites. "Ils peuvent dire oui à des choses avec lesquelles ils ne sont pas à l'aise afin de s'assurer qu'une relation ne se termine pas et d'obtenir l'approbation ou la validation de leur partenaire". En donnant constamment la priorité à son partenaire, la construction d’une intimité émotionnelle ou d’une relation saine et authentique est, par conséquent, impossible.

Pour sortir de cette prison émotionnelle, la psychothérapie est conseillée. Ce dernier aura la capacité d’identifier les causes de cette indisponibilité et pourra aider les patients à développer leurs compétences émotionnelles, mais aussi leurs liens.