Ces soins qu'il ne faut pas négliger après un tatouage ?

La cicatrisation dure entre trois et quatre semaines suivant le tatouage et nécessite une attention toute particulière. Se faire tatouer n’est jamais sans risque et des complications peuvent survenir, surtout si les soins post-tatouage manquent de rigueur. Certains symptômes doivent vous inciter à consulter votre médecin généraliste ou un dermatologue.

Entre le désir de recommencer ou de se détatouer, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon la Société française de dermatologie (SFD), 10 % des tatoués souhaitent faire peau neuve pendant que 61 % sont prêts à passer de nouveau sous l’aiguille, d’après le sondage IFOP réalisé en 2017. Avant de retenter l’expérience, il vaut mieux toutefois s’assurer de bien supporter le tatouage.

Que faut-il faire après un tatouage pour éviter les complications ?

Le tatoueur a l’obligation d’informer son client sur les risques et les précautions à respecter (art R 1311-12 du Code de la santé publique). Vous devez repartir du salon de tatouage avec une feuille d’informations contenant les recommandations de soins.

Le respect des principes d’hygiène reste primordial. On ne touche jamais son tatouage sans avoir les mains propres. Une fois le film protecteur retiré, il est conseillé de laisser son tatouage à l’air libre. Pour le nettoyage, privilégiez un savon doux à pH neutre et séchez en tamponnant, jamais en frottant. Il faudra, par ailleurs, appliquer une pommade cicatrisante ou une crème nourrissante et apaisante pendant plusieurs jours. Si des croûtes se forment, ne les retirez surtout pas.

Votre tatouage mérite toute votre attention. On évite soigneusement les poussières et on s’habille avec des vêtements amples en coton afin de se prémunir contre les frottements. L’exposition au soleil est à bannir, car le risque d’inflammation puis d’hyperpigmentation s’avère bien réel. Pendant toute la durée de la cicatrisation, on réduit la consommation d'alcool et de tabac parce que toutes ces substances ralentissent le processus.

Les signes qui doivent vous alerter

Les heures qui suivent un tatouage, une fine desquamation est possible. Une peau rouge, douloureuse et enflée ne doit pas vous alerter sauf si cela dure dans le temps. L’apparition de fièvre fait partie des symptômes à ne pas prendre à la légère. Si nécessaire, votre docteur peut vous prescrire des antibiotiques.

Le risque d’infection bactérienne existe si le tatoueur n’a pas désinfecté la peau avant le passage de l’aiguille ou si vous avez négligé les soins pendant la cicatrisation. Pour ceux qui souffrent de maladies de peau comme le psoriasis, le vitiligo ou le lichen plan, se faire tatouer peut faire craindre une récidive.

Et en cas de traitement médical, de maladie ou de lésions cutanées, il vaut mieux avertir son médecin généraliste avant de passer sous les mains du tatoueur.

Le risque d’allergie est-il bien réel ?

Percer la barrière de l’épiderme pour y introduire de l’encre à l’aide d’une aiguille n’a rien d’un geste anodin. Vincent Balter, chercheur CNRS à l’ENS de Lyon, rappelle dans Capital que les pigments des encres utilisées sont les mêmes que celles des peintures textiles, des imprimantes et des peintures automobiles.

Les allergies dues au tatouage concernent 6 à 8 % des tatoués. Elles se manifestent par des démangeaisons, des gonflements, voire de l’eczéma. Parfois, il faut procéder au retrait du tatouage par laser ou chirurgie.

Les scientifiques s’alarment également des risques cancérigènes. Une étude de 2019 sur l’impact des aiguilles de tatouage sur la santé démontre la présence de nanoparticules de fer, de nickel et de chrome déposées dans la peau et ayant migré jusqu’aux ganglions. Les chercheurs estiment que ces particules proviennent majoritairement des aiguilles utilisées pour le tatouage.