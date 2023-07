Ces trois astuces vont améliorer le sommeil de votre enfant

Nos tout-petits sont tout aussi sensibles à leur environnement que nous. C’est pourquoi la chambre de votre bébé ou de votre enfant doit être adaptée à ses besoins. On néglige parfois les petits détails, mais il peut se sentir mal à l’aise si sa chambre n’a pas été suffisamment aérée ou si ses draps ne sentent pas aussi bon que d’habitude. Il faut aussi faire attention à la température de la pièce : entre 18 °C et 20 °C, c’est ce que recommande le ministère de la Santé. Pour que son sommeil soit réparateur, veillez à choisir un matelas de qualité et un lit adapté à sa taille. Enfin, petit secret révélé par les enfants : ils apprécient que leur couchage soit placé face à la porte, de sorte qu'il puisse voir qui entre et sort de la pièce.