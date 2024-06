La vitamine E, aussi appelée "alpha-tocophérol", fait partie des vitamines liposolubles tout comme les vitamines A, D et K. La consommation de cette vitamine permet de maintenir en bonne santé son système immunitaire, qui s’affaiblit avec l’âge. On la retrouve notamment dans les huiles végétales, les œufs, les poissons gras et certains fruits et légumes.

Si beaucoup connaissent la vitamine E de nom, peu savent réellement quels sont ses bienfaits pour la peau et l’organisme. Tout d’abord, à savoir que la vitamine E, aussi appelée "alpha-tocophérol", fait partie des vitamines liposolubles (solubles dans la graisse), tout comme ses compères, les vitamines A, D et K. Alors, quels sont véritablement les bienfaits de cette vitamine, sûrement moins connue que les autres ?

Un antioxydant extrêmement puissant

L’EFSA (l’autorité européenne de sécurité des aliments) ainsi que la Commission européenne ont attesté, en 2012, que la vitamine E est un antioxydant très puissant et aide à lutter contre les dommages du vieillissement de la peau. Consommée tous les jours, quelle que soit la forme, l’alpha-tocophérol permet d’éviter le relâchement cutané et retarde la formation des rides et ridules. Selon une étude menée par l’École de médecine de Brighton et Sussex, au Royaume-Uni, la prise de vitamine E, tout comme la vitamine C, aide à lutter contre les maladies neurodégénératives (types Parkinson ou Alzheimer) et "préserve les performances cognitives". D’après les chercheurs, l’étude menée sur plusieurs milliers de personnes a démontré que le risque de troubles cognitifs était 23 % plus faible chez celles consommant régulièrement de la vitamine E ou C.

Du côté de l’organisme, la consommation de cette vitamine permet de ralentir l’affaiblissement du système immunitaire, qui est de moins en moins performant avec les années qui passent. Aussi, en luttant contre le stress oxydant, la vitamine E permet aux grands sportifs de préserver leur masse musculaire et favorise leur récupération.

Comment consommer de la vitamine E ?

À noter que la vitamine E se trouve dans de nombreux aliments. Et plus particulièrement dans les huiles végétales, telles que celles de tournesol, de colza, d’olive, etc., dans la margarine, dans le germe de blé. Côté fruits, les fruits secs oléagineux sont les fruits les plus riches en alpha-tocophérol (amandes, noisettes, noix, graines de lin, graines de sésame…).

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), d’autres fruits tels que le kiwi, la pêche et la mûre, contiennent beaucoup de vitamine E, à hauteur de 1,2 à 2,4 mg pour une portion de 100 g. Concernant les légumes, l’avocat et l’olive sont ceux qui sont les plus riches en alpha-tocophérol (2 à 2,4 mg pour 100 g). La vitamine E est également présente dans les poissons gras (saumon, sardine, maquereau) et dans les œufs, à hauteur de 0,3 à 2 mg pour 100 g.