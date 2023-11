Cette technique parfaite pour lutter contre le froid en période hivernale

Il est préférable de superposer les couches de vêtements plutôt que de porter un seul gros pull chaud. La technique de l’oignon permet de composer avec les changements de températures au fil de la journée. Veillez à ne pas oublier les extrémités : cou, mains et pieds doivent être protégés du froid.

À moins d’un mois du début de l’hiver, les températures extérieures suffisent à nous faire grelotter. Difficile de savoir comment s’habiller pour résister au froid glacial du matin, alors que l’atmosphère devient plus douce l’après-midi lorsque le soleil pointe le bout de son nez. L’une des meilleures habitudes à prendre pour s’adapter aux conditions météorologiques est de superposer les couches de vêtements !

Qu’est-ce que la technique de l’oignon, parfaite pour lutter contre le froid ?

En période hivernale, on se pose tous mille et une questions devant sa garde-robe le matin ! Pourtant, la technique de l’oignon permet efficacement de lutter contre le froid, sans être étouffés par la chaleur lorsque les températures deviennent plus clémentes au fil de la journée. Elle consiste à superposer les couches de vêtements plutôt que de porter qu’un énorme pull sous un manteau chaud. Aussi étonnant que cela puisse paraître, trois tissus fins vous permettront en effet d’avoir moins froid ! Et pour cause, l’air présent entre chaque couche agit comme un isolant thermique. Nous vous recommandons de privilégier un habit près du corps et respirant en guise de première matière. Il peut s’agir d’un tee-shirt à manches courtes ou bien à manches longues. Douce et souple, la laine mérinos est la matière idéale puisqu’elle tient chaud sans faire transpirer. Nous vous recommandons d’éviter le synthétique. Ensuite, enfilez une chemise ou bien un petit pull. Si vous êtes particulièrement frileux, n’hésitez pas à ajouter un gilet en laine en troisième couche, vous serez libre de la retirer en cas de coup de chaud. À cette magnifique superposition s’ajoute ensuite votre manteau, une matière coupe-vent dans l’idéal.

Ne pas négliger les extrémités du corps

En cas de basses températures, le froid se fait immédiatement ressentir au niveau des mains, des pieds, du nez, du cou ou encore des oreilles. Deux raisons peuvent l’expliquer : premièrement, vous n’avez certainement pas les protections adaptées sur ces différentes parties du corps, et deuxièmement, le sang se focalise sur les organes vitaux lorsque l’organisme se retrouve en difficultés. De ce fait, il ne faut pas négliger les extrémités, plus exposées au froid, en portant gants, écharpe, bonnet, tour de cou ou encore des chaussettes épaisses.