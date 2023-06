Chaleur : 6 astuces naturelles pour garder sa maison fraîche

Quand l’été arrive avec ses fortes chaleurs, l’envie de se réfugier dans un endroit frais est très forte. Et cet endroit pourrait tout à fait être votre maison. Si vous ne possédez pas de ventilateur ou de clim, aucun problème, des solutions existent pour rafraîchir sa maison de manière naturelle. Vous pouvez commencer par garder fermées les fenêtres en matinée et aux heures les plus chaudes de la journée. Baissez également les stores et les volets pour éviter à la chaleur d’entrer. Une fois la nuit tombée, ouvrez-les en grands et faites des courants d’air : la fraîcheur va circuler dans vos pièces.

Les plantes, en plus d’apporter une touche de déco agréable, vont être d’un grand soutien en période de forte chaleur. Elles permettent de faire baisser la température lors des fortes chaleurs grâce à l’évapotranspiration. Placez donc des végétaux dans les pièces que vous trouvez trop chaudes en été : la différence est appréciable. Les plus efficaces : les palmiers, le Sansevieria, le pothos, le ficus elastica, la plante araignée et l’aloe vera.