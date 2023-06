Chaleur : les précautions à prendre avant de faire du sport

Continuer à faire du sport l’été, lorsqu’il fait chaud, n’est pas toujours facile. Cela peut même être dangereux si certaines précautions ne sont pas prises. Alors avant de partir courir, faire du vélo ou même jardiner, certaines précautions sont à prendre. L’hydratation est essentielle toute l’année, et particulièrement lorsque vous faites du sport. Le site de l’Assurance maladie conseille, pour éviter la déshydratation, de boire régulièrement, sans attendre d’avoir soif.

Avec l’activité physique, la température de votre corps progresse. Mieux vaut donc boire au minimum “0,5 l d’eau en plus par jour, et par degré supplémentaire.” Préférez une eau moyennement minéralisée. Il est possible de s’hydrater en mangeant des fruits et légumes riches en eau comme : le melon, la pastèque, les fraises, les pêches, les concombres, les tomates ou les yaourts et fromages blancs. L’assurance maladie préconise d’éviter de boire ou manger glacé, car la sensation de soif disparaît plus vite. Avec pour conséquence le risque de ne pas vous hydrater assez.