Une heure de sommeil en moins mais... 5 raisons de se réjouir du passage à l'heure d'été

La lumière du soleil favorise aussi la sécrétion de sérotonine et de dopamine, autant d’hormones qui ont un effet positif sur notre humeur. Les pays nordiques ont bien compris cet intérêt. Résultat, là-bas, le recours à la luminothérapie est devenu un sport national, notamment lorsqu'en hiver le soleil se lève vers 10h30 et se couche dès 14h30.

Le soleil permet aussi de réguler le sommeil grâce à une autre hormone : la mélatonine. En pleine lumière du jour, la production de cette hormone du sommeil est bloquée, on se sent donc en pleine forme. À l'inverse, lorsque l'on se plonge dans l'obscurité pour dormir, cette hormone se libère plus rapidement et nous sommes plus prompts à nous glisser dans un sommeil réparateur.