Passage à l'heure d'été : nos astuces pour ne plus jamais oublier s'il faut avancer ou reculer les aiguilles

Le passage à l'heure d'été a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Vous n'arrivez jamais à savoir s'il faut avancer ou reculer les aiguilles de votre montre ? Voici quelques moyens efficaces pour vous en souvenir à coup sûr.

"On va dormir plus ou moins ?" Qui n'a pas déjà prononcé ou entendu cette phrase ? Dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'heure d'été. Mais comment retenir ce que signifie ce changement ? TF1Info vous a sélectionné deux moyens mnémotechniques ultra-simples qui vont vous permettre de vous endormir l'esprit tranquille ce soir (et accessoirement, de briller en société).

Dans la nuit de samedi à dimanche donc, retenez-le : nous allons perdre une heure de sommeil. Concrètement, à 2h du matin, il sera en fait 3h. Dimanche, il fera donc jour une heure plus tard et le soleil se couchera lui aussi en retard, ce qui nous fera gagner une heure de lumière. Voici comment vous en souvenir sans vous triturer les méninges :

Le nom des mois à la rescousse

Dans l'année, il y a deux changements d'heure. Le passage à l'heure d'été se fait le dernier week-end de mars, celui à l'heure d'hiver le dernier week-end d'octobre. Du coup, il suffit de se souvenir qu'un peu avant le mois d'AVril, on AVance les aiguilles de l'horloge, et qu'au mois d'octrobRE, on REcule les aiguilles. Vous voyez, c'est simple, finalement. Pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant ?

Un peu de bon sens

L'été arrive, comme dirait l'autre. Fin mars, les jours s'allongent, il fait plus chaud... : pourquoi diable resterait-on dans son lit ? Et bien le voilà le moyen mnémotechnique ! Le passage à l'heure d'été vous fait perdre une heure de sommeil, et donc vous restez moins longtemps sous la couette. Ne nous dites pas merci.