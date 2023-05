Charleville-Mézières : 15 cas de légionellose en moins de trois mois, des "investigations" en cours

Mystère dans les Ardennes. Depuis le 10 février dernier, au moins 15 cas de légionellose ont été diagnostiqués à Charleville-Mézières (Ardennes) et son agglomération, annonce dans un communiqué l'Agence régionale de santé du Grand-Est. Selon les autorités sanitaires, les personnes concernées sont âgées de "50 à 89 ans". Pour l'heure, les experts ne sont pas parvenus à identifier la cause de ces contaminations. Les recherches sont encore en cours.

Toutes les personnes contaminées par la légionelle - la bactérie à l'origine de la légionellose - ont été hospitalisées. Selon l'ARS du Grand-Est, "14 [patients] sont guéris ou sont en voie" de l'être. "Un [septuagénaire] est décédé fin avril à la suite de l'infection", indique l'agence dans son communiqué.

La légionellose est une maladie dont les premiers signes sont plutôt légers - toux notamment - avant une aggravation rapide, "dans la grande majorité des cas", d'après l'Agence régionale de santé. Dans le cas d'une infection importante, cette pneumonie peut conduire à une insuffisance respiratoire et à la mort. Selon les autorités, cette maladie "touche essentiellement les adultes et plus particulièrement les personnes fragilisées" comme les personnes âgées. D'autres populations, comme les fumeurs, les diabétiques ou les personnes immunodéprimées sont aussi à risque.