Chenilles processionnaires : un vrai danger pour nos animaux de compagnie

La chenille processionnaire ne pique pas, mais elle a des défenses tout aussi redoutables : les poils qui recouvrent son corps sont extrêmement urticants et peuvent se détacher, restant accrochés sur le pelage, la peau ou un tissu. Un simple contact cutané provoque de graves irritations chez les animaux ou l'homme, voire un choc anaphylactique pour les sujets allergiques.

Le premier contact volontaire entre le chien et la chenille processionnaire sera le plus souvent par le museau, car il essaiera de sentir ou de manger la larve de papillon plutôt que la toucher avec sa patte. La truffe constitue pour l'agent urticant et allergisant un excellent point d'entrée direct vers tout le système respiratoire du chien, avec un important risque de gonflement (œdème de Quincke) et d'étouffement. En outre, la langue est aussi très sensible et la réaction peut aller jusqu'à la nécrose, nécessitant alors une amputation handicapante à vie.