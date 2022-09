Chiens, chats, lapins : comment gérer la solitude de nos animaux de compagnie ?

- Détachement : d’abord, avant de laisser un chien seul pendant une longue période, vous devez travailler le détachement. Chez vous, interdisez-lui des pièces, évitez de répondre sans arrêt à ses appels de jeu ou de câlin et apprenez-lui à s’ennuyer. Félicitez-le lorsqu’il se tient sage et reprenez-le instantanément s’il aboie ou mordille votre chaise de cuisine. Colette Arpaillange-Vivier recommande d’habituer le chiot à prendre son autonomie dès son arrivée dans le foyer : "Le maître doit passer d’une relation purement affective à une relation respectueuse avec son chien. Pour vous aider, renforcer l’obéissance, l’apprentissage de positions et de l’immobilité."

- Pas de rituel : ensuite, veillez à ignorer votre chien au moment du départ. Caresser ou parler à son chien avec des mots avant de partir le prépare à votre départ et contribue à le stresser. "Il ne comprend pas, il entend une petite musique inquiétante et sent monter l’angoisse", assure Colette Arpaillange-Vivier. L’indifférence banalise et hôte la moindre importance à cet évènement qu’il ne considérera plus. Même chose en rentrant, si vous avez à faire à une "fête" débordante, ignorez-le jusqu’à ce qu’il se calme. En répondant à ses effusions de joie, vous lui signifiez qu’il a eu raison de s’alarmer d’un potentiel danger. Retirez vos chaussures et temporisez jusqu’à ce qu’il se tienne plus tranquille.

Si vous ne parvenez pas à déritualiser votre départ, n’hésitez pas à changer la chronologie des évènements : mettez vos chaussures quelques minutes plus tôt avant de partir, donnez-lui à manger après avoir récupéré vos clés de maison, changez la laisse de place bien avant de le sortir… Dès que vous avez pris la décision de quitter la maison, n’interagissez plus avec lui.

- Fatiguez votre chien : avant de le quitter, passez un moment agréable avec lui. Donnez-lui l’occasion de se dépenser : baladez-le, lancez-lui sa balle, faites-le courir, organisez-lui une rencontre avec un congénère, etc. Si vous l’avez suffisamment stimulé, il ne prêtera guère d’attention à votre départ.

- Occupez votre chien : pendant votre absence, laissez-lui à disposition des jouets à mâcher (bois de cerf, pied de cochon) ou des outils pour le stimuler. Cachez, par exemple, un tapis de fouille avec des croquettes. Au milieu de la journée, son odorat le réveillera et il partira en exploration pour retrouver les friandises.

- Rassurez-le par des odeurs : il s’agit du sens le plus développé chez le chien. En lui diffusant des odeurs agréables, vous avez de bonnes chances de le détendre. Déposer un de vos vêtements déjà porté dans son panier ou vaporiser votre parfum dans la pièce où il se trouve. Certains comportementalistes conseillent également de lui donner des fleurs de Bach ou d’utiliser un diffuseur de phéromones.