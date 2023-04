Grippe aviaire H3N8 : ce que l'on sait de ce virus ayant fait une victime humaine en Chine

Le virus H3N8 n'avait pas été détecté sur des humains avant deux premiers cas, non mortels, en Chine en avril et en mai 2022. Le premier avait été recensé chez un enfant de 4 ans, vivant dans la province du Henan, dont la famille élève des poulets et vit dans une zone peuplée de canards sauvages. Le garçon avait été infecté directement par les oiseaux, selon le ministère de la Santé chinois. Toujours selon le ministère, le cas du garçon résultait d'une "transmission inter-espèces ponctuelle", avec un "risque de transmission à grande échelle faible".

Car les virus de la grippe aviaire sont distincts des virus saisonniers de la grippe humaine et ne se transmettent pas facilement entre les humains. Sur 144 souches de virus grippaux aviaires A, quatre ont provoqué des infections humaines : H5N1, H7N3, H7N7 et H9N2. Les souches H5N1 et H7N9, détectées respectivement en 1997 et 2013, ont été les principales à l'origine des cas humains de grippe aviaire, selon les Centres américains de contrôle et prévention des maladies (CDC). D'après l'Institut Pasteur, à l’heure actuelle, dans tous les cas humains avérés de grippe aviaire, les personnes étaient en contact direct avec des volailles infectées et les très rares cas de transmission entre humains du virus H5N1 sont restés épisodiques.