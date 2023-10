Chirurgie de la cataracte : l’ANSM alerte sur des lots de lentilles oculaires défectueuses

Si vous avez été opéré de la cataracte ces derniers mois. L'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient d'adresser des recommandations ayant subi une chirurgie consistant à implanter chirurgicalement des lentilles oculaires entre le 10 décembre 2021 et le 30 mars 2023. Ces derniers doivent vérifier la marque dont il est question. En cause : un défaut de qualité susceptible d'entrainer de l'hypertonie oculaire. "C’est un effet indésirable qui peut intervenir après toute implantation de lentille intraoculaire", précise l’ANSM dans un communiqué publié sur son site ce vendredi 6 octobre.

Les produits concernés sont fabriqués par les sociétés Nidek Co Ltd (modèle Eyecee One) et STAAR Surgical Japan (modèle KS-SP), alerte-t-elle. En cas de doute, les patients potentiellement concernés peuvent consulter la carte qui leur a été délivrée par le chirurgien après l'opération. Sur cette dernière figure le modèle et le numéro de lot des équipements.