Chlorure de magnésium : attention au surdosage !

- Composé chimique, le chlorure de magnésium est disponible dans le commerce sous forme de poudre blanche soluble dans l’eau. - Utilisé comme complément ou additif alimentaire, il est généralement conseillé pour ses propriétés laxatives ou pour combattre le stress et la fatigue passagère. - S’il est un excellent rempart contre les germes, les bactéries et les infections dont l’efficacité n’est plus à prouver, le chlorure de magnésium peut aussi engendrer des risques pour la santé.

À ne pas confondre avec le chlorure de sodium, le chlorure de magnésium est une solution pratique et abordable pour traiter différents problèmes de santé. Pris en cure sous la forme de compléments alimentaires, ce composé ionique extrait de l’eau de mer peut notamment aider à lutter contre le stress, l’anxiété et la fatigue. Disponible sous forme de poudre blanche très fine en sachet de 20 g en pharmacie et parapharmacie, il peut également être utilisé en cosmétique pour atténuer les problèmes de peau grâce à ses propriétés antiseptiques et antibactériennes. Cependant, certaines précautions d’emploi doivent être connues et respectées par le consommateur.

Chlorure de magnésium : des multiples vertus pour l’organisme

Comme son nom l’indique, le chlorure de magnésium est un sel minéral composé de magnésium et de chlore. De nombreuses vertus thérapeutiques y sont associées, parmi lesquelles une meilleure réponse immunitaire face aux agents infectieux et microbes, l’atténuation des signes de vieillissement cellulaire ou encore le traitement de la constipation chronique ou ponctuelle. Il permet aussi la bonne fixation du calcium sur les os, les sportifs s’en servent particulièrement pour atténuer les crampes et les courbatures.

Autre avantage régulièrement cité par les professionnels, le chlorure de magnésium peut améliorer la santé mentale, en agissant contre l’anxiété, la nervosité, les troubles de l’humeur ou encore l’insomnie. Enfin, cette substance active peut intervenir dans le traitement de certaines maladies cardiovasculaires, comme le diabète de type I et II, l’arythmie ou les troubles de la circulation sanguine. Si son efficacité est prouvée, il reste toutefois vivement recommandé de consulter un médecin avant d’envisager une cure.

Quelles contre-indications et quels dangers pour la santé ?

Si cette substance active a le pouvoir de purger les intestins et de répondre à une carence en magnésium — impliqué notamment dans le fonctionnement des nerfs et des muscles — gare au surdosage ! "Une forte consommation de chlorure de magnésium peut néanmoins engendrer des désagréments intestinaux de type diarrhées", met en garde l’UFC-Que Choisir. Bien qu’il soit primordial au bon fonctionnement de l’organisme, ce sel de magnésium peut aussi interagir avec d’autres traitements, rappelle le Dr Chirstine Cieur, pharmacienne et formatrice en phyto-aromathérapie, au Journal des Femmes : "Il faut faire attention si vous prenez certains médicaments (tétracyclines, lévothyroxine, biphosphonates…) car ceux-ci sont moins bien absorbés si vous utilisez du chlorure de magnésium". Chez certaines personnes, le chlorure de magnésium peut être mal toléré et provoquer des troubles digestifs comme des maux de ventre et des diarrhées.

Posologie : quelle quantité maximale par jour ?

Pour éviter ces fâcheux désagréments, il convient de respecter certaines précautions. Le dosage conseillé est de 20 g pour un litre d'eau. Pour une cure en profondeur, les spécialistes recommandent de consommer un verre d’eau matin et soir pendant plusieurs fois. Pour la prévention des maladies hivernales, un verre toutes les trois heures suffit amplement, au maximum huit fois par jour. Ensuite, espacez les prises de six heures durant deux jours, puis continuez d’avaler deux verres d’eau magnésienne par jour durant une à deux semaines pour en ressentir les effets. "Cette solution se conserve au maximum trois semaines", précise par ailleurs Christine Cieur. À noter également : le chlorure de magnésium n’est pas recommandé pour les individus souffrants d’insuffisance rénale, car il est mal éliminé par les reins.