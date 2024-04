Choléra : trois premiers cas "autochtones" confirmés à Mayotte

Trois cas de choléra "autochtones" ont été identifiés à Mayotte. Un centre de dépistage va être ouvert sur place et 20 médecins et infirmiers arriveront en renfort samedi. Les contrôles sanitaires aux frontières ont été renforcés.

Trois premiers cas de choléra "autochtones" ont été identifiés à Mayotte, où dix cas importés avaient été recensés depuis mi-mars chez des migrants en provenance notamment des Comores voisines, a annoncé vendredi 26 avril l'Agence régionale de santé (ARS). Les trois malades sont une femme, un homme et un nourrisson, sans lien biologique entre eux. "Ils vont bien", a indiqué Olivier Brahic, directeur général de l'ARS.

Ces cas, les premiers à découler d'une contamination interne au département de l'océan Indien, ont été "identifiés dans la commune de Koungou", au nord de Mamoudzou, a précisé Olivier Brahic lors d'une conférence de presse. "Le plus probable" étant que ces patients aient été contaminés par "une personne malade (qui) ne s'est pas présentée au Samu", a-t-il poursuivi.

Des renforts de soignants et des doses de vaccin supplémentaires

"Il n’y a pas de caractère épidémique à l’heure actuelle. Mais une situation particulière qui demande une surveillance renforcée", a-t-il assuré, indiquant que les autorités mettaient en place "des mesures d’identification des contacts, de mise sous antibiotique" et organisaient "la vaccination des habitants de cette zone". En parallèle, un centre de dépistage va être ouvert sur place et 20 médecins et infirmiers arriveront en renfort samedi à Mayotte.

Pour éviter la propagation de la maladie dans le département ultramarin, l’ARS a mis en place en février un protocole en plusieurs étapes. "L’objectif est d’étouffer tout départ d’épidémie en se rendant sur place pour désinfecter le foyer et identifier les cas contacts à qui nous donnons un traitement antibiotique", précise Olivier Brahic. Ensuite, les équipes vaccinent "en anneaux", en élargissant progressivement la zone concernée autour de l’habitation du patient atteint de choléra. Au total, 1000 personnes ont été vaccinées sur le territoire, où 4000 doses sont stockées. À partir de la semaine prochaine, 2600 doses devraient s'ajouter aux réserves.

Avant ces trois cas, dix avaient été confirmés à Mayotte, le premier le 18 mars. Le 10 avril, l’ARS confirmait quatre nouveaux cas, des migrants irréguliers interpellés en mer. Selon la police, ces personnes sont originaires de la République démocratique du Congo (RDC) et "probablement passées par les Comores".