Cholestérol : Vincent Valinducq démêle le vrai et le faux

Le cholestérol est le gras qui vient un peu de votre assiette, mais surtout de votre foie. Il n'est pas mauvais pour la santé, mais c'est son excès qui peut être un facteur de risque pour la santé. Vincent Valinducq démêle le vrai du faux dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est quoi le cholestérol ?

C’est, en effet, du gras. Il provient un peu de notre assiette, mais surtout de notre foie. Le cholestérol est nécessaire pour notre organisme, car il rentre dans la composition de nos cellules et nous permet de digérer. Cependant, ce taux de cholestérol ne doit pas être trop élevé, parce qu'il peut devenir dangereux pour la santé. Or, d’après la Fédération française de cardiologie, 20 % de la population française fait de l’excès de cholestérol.

Quelle est la différence entre le bon et le mauvais cholestérol ?

Vincent Valinducq nous explique qu’en réalité, il n’y a pas de bon ou de mauvais : "Il n’y a qu’une seule molécule de cholestérol". Cette molécule a besoin de transporteur pour circuler dans le sang. Il en existe deux types. Le HDL l’emporte vers le foie pour être détruit. C’est ce qu’on appelle le bon cholestérol. Le LDL est le deuxième transporteur. Il l’emmène plutôt du côté des organes et des artères. C’est le mauvais cholestérol.

L’excès de cholestérol, un facteur de risque

Un taux trop élevé de cholestérol ne provoque pas de symptômes. En revanche, c’est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. En effet, le cholestérol peut boucher les artères du cœur et provoquer des infarctus, mais aussi bloquer les artères au niveau du cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral.

Comment faire baisser le taux de cholestérol ?

Une alimentation équilibrée et variée permet de diminuer d’un tiers le risque de maladies cardiovasculaires, mais aussi de diabète de type 2. Vincent Valinducq conseille de réduire la consommation de graisses saturées, comme le beurre ou encore l’huile de coco. On préfère l’huile d’olive pour cuisiner, plus bénéfique pour la santé que le beurre. Le docteur conseille de préférer les viandes blanches plutôt que les viandes rouges, de consommer des fibres, des fruits, des légumes et du poisson deux à trois fois par semaine. Enfin, la pratique d’une activité physique régulière est toujours plus que recommandée.