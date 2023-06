Cigarette électronique : quels dangers pour la santé et l’environnement ?

La puff est une cigarette électronique très populaire chez les ados. Elle est à prix intéressant, possède un emballage coloré, propose des saveurs sucrées et fruitées, est disponible partout et surtout, elle est jetable. Mais ce nouveau genre de cigarettes est malheureusement très polluante. Elle est fabriquée en plastique et contient une batterie au lithium. Selon l’Académie nationale de médecine, “elle est donc aussi un déchet toxique qui s’ajoute aux 4 500 milliards de mégots jetés annuellement dans le monde.” Les batteries au lithium que l’on ne peut pas retirer représentent un danger immédiat et à long terme pour l’environnement, selon une étude de l’Alliance contre le tabac. Le recyclage de ces batteries est très énergivore et pas toujours envisagé.