Cigarette électronique : vers une interdiction de la "Puff", ultra-populaire chez les ados ?

Ciblant les adolescents, alors que l'e-cigarette est interdite à la vente aux mineurs, la "Puff", qui existe sous une vingtaine de marques, risque de les faire basculer dans une addiction à la nicotine. "Parmi les adolescents utilisant la Puff, 28% d'entre eux ont commencé leur initiation à la nicotine à travers ce produit et 17% d'entre eux se sont ensuite tournés vers une autre forme de produit de la nicotine ou du tabac", avance l'Alliance contre le tabac, selon qui ce produit aux emballages rappelant ceux des friandises de l'enfance peut contenir jusqu'à 20 mg/ml de nicotine, substance hautement addictive.

"Les adolescents sous-estiment la nocivité de ce produit", juge la Fédération d'associations de lutte contre le tabagisme. Et pour cause, "l'utilisation de la Puff augmente les risques de développer une inflammation des voies respiratoires et impacte les acquisitions cognitives des plus jeunes." D'où la problématique d'enjeu de santé publique soulevée par l'ACT. "L'interdiction de la vente des cigarettes électroniques jetables en France est la bonne décision à prendre si nous ne souhaitons pas voir s'accélérer cette épidémie pédiatrique de l'addiction à la nicotine", insiste son président Loïc Josseran, médecin et chercheur.